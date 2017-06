Horizon Zero Dawn – Details zum Umfang des DLC The Frozen Wilds

Mit The Frozen Wilds kommt eine Erweiterung für das grandiose Horizon Zero Dawn, welches die Story von Aloy fortsetzen wird. Nach der ersten Ankündigung erhalten wir nun endlich weitere Details zum DLC, die uns mehr über den Umfang verraten.

Der zusätzliche Inhalt führt zunächst mal ein vollständiges neues Gebiet in den nördlichen Bergen ein, das groß genug ist für neue Siedlungen, Waffen und Maschinen. Neben den neuen Quests werden auch weitere Trophäen in das Spiel integriert. Die Haupthandlung erhält ebenfalls ein neues Kapitel, dass sich einem mysteriösem Geheimnis widmet, welches aufgedeckt werden muss. The Frozen Wilds kann bereits im Store für 19,99 Euro erworben werden. Eine ungefähre Stundenanzahl haben wir zwar nicht erhalten, aber die Verantwortlichen von Guerilla Games betonen die Größe der Erweiterung.

Den Trailer zum DLC findet ihr hier. Wer sich vorher noch mit dem Hauptspiel beschäftigen möchte und sich den Kauf überlegt, der erhält eine umfassende Analyse in unserer Review. Horizon Zero Dawn ist exklusiv für die PS4 erhältlich.