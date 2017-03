Horizon Zero Dawn – Details zu den Verkaufszahlen

Vor kurzem erschien mit Horizon Zero Dawn eines der Großprojekte Sonys, welches weitesgehend zufrieden stellen konnte. Eigentlich ist das milde ausgedrückt, denn das Spiel von Guerilla Games sorgte weitesgehend für offene Münder. Anscheinend wurde die Qualität entsprechend belohnt, denn nun gibt Sony die Verkaufszahlen bekannt.

Insgesamt 2,6 Millionen wurde das Spiel verkauft in den zweieinhalb Wochen seit Release. Somit ist das Abenteuer von Aloy nicht nur an sich erfolgreich, sondern der beste First-Party-Start in der Geschichte der Playstation 4. Der japanische Konzern erklärte bereits, dass man sich hier durchaus die Etablierung eines Franchises vorstellen könnte. Angesichts der hohen Verkaufszahlen wird es höchstwahrscheinlich mehr Abenteuer in der Welt von Horizon Zero Dawn geben. Eine Fortführung der Geschichte ist bereits angekündigt, aber ob es nur bei DLCs bleiben wird oder wir einen Nachfolger erhalten werden, ist bisher unklar.

Wer sich noch einen Eindrück über das Spiel machen möchte, der kann einen Blick auf unsere ausführliche Review werfen. Horizon Zero Dawn ist exklusiv für die PS4 erhätlich.