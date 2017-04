Horizon Zero Dawn – Das soll der Nachfolger besser machen

Horizon Zero Dawn konnte weltweit Millionen Spieler begeistern. Kein Wunder also, dass viele bereits an einen Nachfolger denken. In einem Interview haben die Entwickler nun verraten, was ein Sequel besser machen müsste als der Vorgänger.

Narrative Director John Gonzalez legt beispielsweise großen Wert auf eine ebenso tiefgründige Geschichte. Man wolle die Spieler, die so viel Zeit und Emotionen investiert haben, nicht enttäuschen.

Should a sequel happen, our number one goal would be to respect that connection by doing our utmost to create a story that resonates just as deeply.

We feel duty-bound to honor the time that players have invested into Horizon: Zero Dawn. The last thing we want to do is disappoint the folks who have given the game such a passionate support.