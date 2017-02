Horizon Zero Dawn – Crafting und PS4-Pro Video

Sony und Guerilla Games veröffentlichen weiterhin tatkräftig neue Videos zu Horizon Zero Dawn, damit die Videoflut nicht abreißt. Im ersten Video geht es um das Crafting-System, immerhin muss Aloy auf der Jagd immer bestens ausgestattet sein. Game Director Mathijs De Jonge erklärt euch im Video näheres zum Herstellen der verschiedenen Gegenstände, Waffen und Rüstungen.

Im zweiten Video wird nochmal die Grafische-Schönheit des Spiels präsentiert. Klar ist, dass Horizon Zero Dawn so schon eine Augenweite ist, aber im Video bekommt ihr einige Spielszenen von der PS4 Pro in 4K zu sehen, ein wahrer Augenschmaus also. Vor allem wird hier nochmal viel Wert auf die Details wie die Blumen oder bewegenden Grasfelder gelegt.

Horizon Zero Dawn erscheint am 1. Märt 2017 für PS4.