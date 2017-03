Horizon: Zero Dawn – CD Projekt Red gratulieren den Entwicklern

Seit zwei Tagen ist Horizon: Zero Dawn offiziell im Handel erhältlich. In der Fachpresse konnte der Titel fast ausschließlich Höchstwertungen erzielen. Vor allem die Story, die grandiose Technik und das Questdesign welches gerne mit The Witcher 3 verglichen wird, hat viel Lob ernten dürfen. Die Entwickler des polnisches Studios CD Projekt Red gratulierten auf Twitter den Jungs und Mädels von Guerilla Games für ihren Erfolg, mit einer netten Illustration von Hexer Geralt und Sucherin Aloy, die sich ein High-Five geben.

Auch der Großteil der Spieler hat eine ziemlich hohe Meinung vom Spiel und gerne wird es auch als Pflichtkauf für jeden Besitzer einer Playstation 4 empfohlen.

We’re loving #HorizonZeroDawn, congratz to the @Guerrilla team and a high five from Geralt! pic.twitter.com/cujMKBufnJ — CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) 2. März 2017

Im Action-Rollenspiel Horizon: Zero Dawn schlüpft ihr in die Rolle der rothaarigen Aloy, die als Ausgestoßene ihres Stammes ein Dasein in der Wildnis fristen muss. Auf der Suche nach ihrer wahren Mutter entdeckt Sie ein Geheimnis, womit wohl niemand gerechnet hätte.

Seit ihr schon in die Welt von Horizon eingetaucht und zeigt den bösartigen Maschinen wer der Boss ist? Teilt gerne eure Erfahrungen mit uns.