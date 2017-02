Horizon Zero Dawn – atemberaubende PS4-Pro Screenshots

Fast täglich veröffentlicht Sony momentan Trailer zu Horizon Zero Dawn. Diesmal geht es jedoch um Screenshots aus der PS4-Pro Fassung die von Justinator 5000 auf Twitter veröffentlicht wurden.

Direkt zu erkennen ist die beeindruckende und atemberaubende Grafik. Auf den Screenshots könnt ihr nochmal Eindrücke von verschiedenen Umgebungen in Horizon Zero Dawn erhaschen. Die Bilder sind zudem Spoiler, ihr könnt die Schönheit der Screenshots also ohne Gefahr genießen. Auch zu beachten ist der hohe Detailgrad, denn wenn ihr genau hinschaut, dann könnt ihr auf einem Baumstamm Ameisen erblicken. Aber genießt die Bilder einfach selbst.

Horizon Zero Dawn wird am 1. März 2017 für PS4 erscheinen.