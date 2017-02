Horizon Zero Dawn – Accolades-Trailer

Derweil gehört es schon zum täglichen Ritual, dass Sony ein neues Video zum kommenden Action-Rollenspiel Horizon Zero Dawn veröffentlicht. Damit sorgen Sony und Guerilla Games dafür, dass ihr den Titel auf keinen Fall vergesst und es macht es schwer einen Bogen um das Spiel zu machen, aber wer möchte das schon?

Diesmal haben die Verantwortlichen den sogenannten Accolades-Trailer veröffentlicht. Wenn ihr also an ersten Wertungen und Meinungen interessiert seid, dann bietet euch genau dies der Trailer. Das Video greift nämlich verschiedene Meinungen der Presse auf und verpackt diese in einem schicken Trailer, der euch noch mal einige Spielszenen liefert.

Wenn ihr euch lieber selbst eine Meinung zum Spiel bilden wollt, dann müsst ihr euch noch ein kleinwenig gedulden, denn Horizon Zero Dawn erscheint am 1. März 2017 für PS4.