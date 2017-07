Hörensagen: Shelter 2

Caro spielte Shelter 2 und erzählte mir währenddessen, was sie erlebte. Dies ist ihre Geschichte. DUM DUM.

Hörensagen ist das Format, in dem ein Redakteur ein Spiel spielt und gleichzeitig einem anderen davon erzählt, der dann darüber schreibt.

Rennen bedeutet Stress. Die erste Lektion, die Caro dank Shelter 2 lernt. Als Luchs-Mama wird sie von bissigen Tieren verfolgt und rettet sich schließlich in eine kleine Höhle. Einen Ladebildschirm später liegen vier kleine Luchs-Babies neben ihr. Die Jungen wollen nun gefüttert werden und so muss sich Luchs-Mama Caro aus der sicheren Höhle begeben und nach Nahrung suchen. An dieser Stelle hatte mich Shelter 2 noch nicht.

Heimat. Lynx Senses statt Witcher Senses „Also die Karte sieht in etwa so aus …“ „Fliegende Sterne“

Als Luchs kann man nun essen, beispielsweise Kaninchen, und „wahrnehmen“. Wahrscheinlich handelt es sich hier um „riechen“, allerdings kann man auch fliegende Sterne und Schneeflocken verfolgen, ich bin mir also nicht sicher, wie übernatürlich wir hier werden können. Es gibt Sammelobjekte und die gefangenen Kaninchen werden in der Höhle an die Luchs-Babies verfüttert. An dieser Stelle erschließt sich mir das Spielprinzip ebenso wenig wie die Beschreibungen Caros bezüglich des Art Styles.

Nach zwei Minuten ist Caro das erste Mal tot. Danach macht sie, was ein Luchs so macht: vor bösen Tieren wegrennen, durch den Wald laufen und fressen. Sterne dienen als Navigation, was mir innerhalb dieses Durcheinanders von wirren Wegweisern, Schwanen auf Seen und verschwundenen Luchs-Babies eine willkommene, rationale Abwechslung ist. Nach einer halben Stunde ist klar: Shelter 2 ist ein Tier-Survival Spiel.

Wieder Ladebildschirme, wieder passiert etwas, das wir nicht sehen. In diesem Fall wachsen die Luchs-Babies und sind endlich bereit, die Höhle zu verlassen. Ob sie auf der darauffolgenden Reise sterben oder an Felsen festbuggen, lässt sich nicht feststellen. Plötzlich ist Frühling und Caro entdeckt den Skill Tree. Oder ist es das digitale Stickeralbum für all die Sammelobjekte? An dieser Stelle stelle ich mir vor, wie ein Luchs durch den Wald läuft und überdenke meine Berufswahl. Kurz bevor ich beschließe, etwas Sinnvolles mit meinem Leben anzufangen, erzählt mir Caro, dass es Nacht wird und Wölfe kommen. Wieder wird viel gerannt und wir finden heraus, dass es unterschiedliche Gebiete gibt. Mittlerweile ist Sommer und Caro berichtet von Blumenwiesen und Feldern. Außerdem können Luchse in diesem Spiel nicht schwimmen, Google hingegen sagt, dass sie es können. Shelter 2 enttäuscht mich wieder.

Es gibt Trommeln und dramatische Musik, wenn Wölfe in der Nähe sind, es gibt einen Wasserfall und Berge, sogar Gewitter und dann ist es Herbst. Matschtexturen erschweren die Orientierung und Rehe stellen sich als (zu) schnelle Alternative zu Kaninchen heraus. Irgendwann schmilzt der Schnee (denn irgendwann wurde es wieder Winter) und es wird Frühling. Das einzige Luchs-Baby, das überleben konnte, ist nun erwachsen. Zusammen mit Luchs-Mama Caro jagt es Rebhühner, bis es schließlich seinen eigenen Weg geht. Hier ist das Spiel vorerst zu Ende, Caro könnte mit dem nun erwachsenen Luchs-Baby ein neues Abenteuer starten, doch wir beschließen, dass es für diesen Abend genug ist.

Wir fassen zusammen: Shelter 2 war eine verwirrende Erfahrung, es scheint minimalistisch zu sein und dem Hörensagen zu urteilen verorte ich es irgendwo zwischen „idyllisch“ und „langweilig“.