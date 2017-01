Hitman – Neue Mission „Erdrutsch“

Eine weitere kostenlose Mission für Agent 47 steht vor der Tür. Am morgigen Tag wird Square Enix eine Bonusmission für den Killer mit der roten Krawatte aus Hitman veröffentlichen. Auf einer abendlichen Veranstaltung am Strand muss diesmal ein wohlhabender Politiker aus dem Weg geräumt werden. Der Release der zusätzlichen Mission „Erdrutsch“ ist mit Bedacht auf den 31.01.2017 gelegt, denn die Disc-Versionen des episodialen Hitman erscheinen morgen ebenfalls für PC, PS4 und Xbox One.

Wer also alle Missionen inklusive Bonusmissionen und weitere zusätzliche Inhalte erwerben möchte, kann das ab morgen auch in der physischen Version tun. In dieser Version sind enthalten:

Prolog, alle sechs Missionen sowie die Bonusmissionen „The Icon“, „Auf Sand gebaut“ und „Erdrutsch“

Steelbook

Original-Soundtrack

Making-of-Video

Hitman Requiem Blood Money Pack

Die PlayStation 4-Version enthält sechs zusätzliche, exklusive Missionen mit dem Titel „Sarajevo Six“

Für die nötige Einstimmung auf den Release der Bonusmission darf ein entsprechendes Video natürlich nicht fehlen.