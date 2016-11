Hitman – Die zweite Season wurde bestätigt

Fans vom episodischen Stealth-Action Spiel Hitman dürfen sich nun freuen. Nachdem die erste Staffel den Grundstein gelegt hat, wurde nun die zweite Season offiziell bestätigt.

Lead Producer Hakan Abrak bestätigt dies nämlich in einem Interview, mit den französischen Seite Gamergen. Für einige dürfte dies eher weniger überraschend sein, zumal schon vorher oft über eine mögliche zweite Staffel geredet wurde.

Gespannt sein auf die neue Staffel könnt ihr allemal, denn natürlich werdet ihr in neue Städte und neue Schauplätze eintauchen können. Zudem sollen alle Inhalte und Fortschritte, die ihr in der ersten Staffel freigeschalten habt, auch auf die zweite Staffel übertragen werden. Zudem sollt ihr in Städte und Schauplätze aus der ersten Staffel erneut besuchen können mit neuen Locations oder Missionen.

Nähere Informationen was genau uns in der neuen Hitman Staffel allerdings erwartet, wollte Lead Producer Abrak noch nicht verraten.