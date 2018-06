Hitman 2 wurde geleakt

Bis jetzt war nicht klar, ob nach dem Erfolg der ersten Staffel von Hitman tatsächlich noch weiterer Stoff rund um unseren Lieblings-Auftragskiller kommt. Doch noch gibt es einen Hinweis.

So hat auf der offiziellen Website von Warner Bros. Games das Logo des Titels entdeckt. Man kann also davon ausgehen, dass die Entwickler von IO Interactive mit WB Games einen neuen Partner gefunden haben, der Hitman 2 in die Läden bringt.

Wir können also davon ausgehen, dass schon bald eine offizielle Ankündigung stattfinden wird.