Best of 2017 – Die TOP 10 JRPGs des Jahres

Wir schreiben ein neues Jahr, das Jahr 2017 und erst kürzlich hat uns die ganze Redaktion verraten, auf welche Spiele-Highlights sie sich 2017 freuen. Jetzt wollen wir aber etwas konkreter werden, weswegen ich euch die 10 wichtigsten und interessantesten JRPG-Spiele vorstelle, die dieses Jahr den Weg auf eure Konsole oder PC finden werden.

Solltet ihr euch also für dieses Genre interessieren, dann seid ihr hier genau an der richtigen Adresse und vielleicht zeige ich euch ja das ein oder andere interessante Spiel von unseren japanischen Freunden, das ihr noch nicht auf dem Schirm hattet. Allen voran erst einmal ein kleines Inhaltsverzeichnis für euch zur Übersicht. Solltet ihr also direkt Interesse an einem speziellen Titel haben, könnt ihr per einfachen Klick direkt auf die Seite eures Kandidaten springen.

Best of JRPGs 2017

Seite 2: Final Fantasy XII: The Zodiac Age

Ivalice im neuen Gewand.

Seite 3: Kingdom Hearts 2.8 HD Final Chapter Prologue

Auf in den Schlüsselschwert-Krieg.

Seite 5: Tales of Berseria

Auf großer Schiffsreise.

Seite 6: Ni No Kuni 2: Die Rückkehr des Königs

Ein Ghibli-Abenteuer zum selbst erleben.

Seite 7: Summon Night 6: Lost Borders

Ein Hauch von Strategie.

Seite 8: Valkyria Revolution

Es wird scharf geschossen!

Seite 9: Nioh

Auf ins dunkle Samurai-Zeitalter.

Seite 10: Persona 5

Spannendes Highschool-Abenteuer in Tokio.

Seite 11: Edge of Eternity

Klassische JRPG-Wurzel treffen auf Sci-Fi.

Natürlich gibt es noch weitere interessante JRPG-Titel dieses Jahres wie z.B. Kingdom Hearts 3 oder Final Fantasy VII Remake. Da beides aber unklar ist ob es dieses Jahr wirklich erscheint, findet es keine Erwähnung in der Liste. Auch Titel wie Nights of Azure 2 wären äußerst vielversprechend für Fans der japanischen Rollenspiele, allerdings ist noch unklar wann genau bzw. ob der Titel auch schon dieses Jahr den Weg in den Westen findet. Aber zumindest der erste Teil Nights of Azure erscheint auch bald für PC. Wer gute Englisch-Kenntnisse besitzt, sollte sich den Titel anschauen. Für alle Fans, die sich gerne an ihre Kindheit erinnern, denen kann ich noch Digimon World Next Order ans Herz legen. Ansonsten ist querbeet in der Liste alles vertreten, es sollte also für jede Vorliebe sich etwas finden lassen. Viel Spaß beim Eintauchen in fantastische Abenteuer und beim Entdecken noch unbekannter Fantasie-Welten!