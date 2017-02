Heroes of the Storm – Video mit neuem Helden

Blizzard fügt dem Repertoire von Heroes of the Storm einen weiteren Helden hinzu. Dabei handelt es sich um Lucio, den kleinen wendigen Support-Charakter aus Overwatch.

In einem Video kann man bereits sehen, was Lucio im Spiel haben so drauf hat. Alle seine Fähigkeiten sind an die angelehnt, die er ebenfalls in Overwatch hat. So kann er unter anderem auch an den Wänden der Arena entlang sliden. Weitere Fähigkeiten die man im Video sehen kann sind ein Rückstoß mit seiner Soundwaffe und seine Ultimate-Fähigkeit. Diese gibt den anderen Helden in einem gewissen Radius einen deutlichen Gesundheitsboost.

Lucio wird am 6. Februar auf den PTR Servern seinen Einzug finden. Damit wäre er der dritte Held nach Zarya und Tracer, der in Heroes of the Storm sein Debüt feiern kann.