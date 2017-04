Heroes of the Storm – Overwatch-Schlachtfeld und Genji als Held spielbar?

Am 17. April 2017 kommt das nächste Update für Blizzards Heroes of the Storm. Vieles deutet darauf hin, dass diesmal das Overwatch-Universum im Fokus steht.

Schon mit der Ankündigung von Heroes of the Storm 2.0 wurde bekannt gegeben, dass jeweils am 17. April und 4. Mai ein neuer Held im aktuellen MOBA-Titel von Blizzard Entertainment implementiert werden soll. Icy Veins scheint mehr zu wissen und präsentiert Cyborg Genji Shamada aus dem hauseigenen Teamshooter als neuen Helden. Außerdem heißt es hier, dass an einer neuen Map mit Overwatch-Thematik gearbeitet werde.

Icy Veins beruft sich dabei auf zwei Quellen: Einer der Hinweise finde sich in einem Video von der Heroes of the Storm 2.0-Presentation in Paris, wo Genji in der Charakterauswahl zwischen den bereits spielbaren Charakteren Illidan und Falstad auszumachen sei.

Den zweiten Beleg gebe es auf Reddit. Redditor tmurch17 will nach der Anmeldung für Heroes of the Storm 2.0 eine Email mit eindeutigem Inhalt bekommen haben. Darin werde Genji als neuer Held und ein Overwatch-Schlachtfeld angekündigt. Mittlerweile erhält man diese Email nicht mehr. Spätestens in zehn Tagen wissen wir mehr!