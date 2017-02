Hellgate London VR – Bestätigter Release für 2018

Hellgate London VR wurde bereits vor einigen Monaten angekündigt und soll ein Prequel des originalen Hellgate London werden. Hanbitsoft hat nun bestätigt, dass das Spiel für Konsolen und den PC erscheinen wird. Einen genauen Release Termin gibt es noch nicht, aber es wird voraussichtlich erst 2018 erscheinen.

Hellgate London VR ist ein Singleplayer Spiel, in dem der Spieler die junge Version von Jessica Sumerisle, den Hauptcharakter des originalen Spiels, noch zu Beginn der Dämoneninvasion spielt. Im originalen Hellgate London ist der Spieler in London gefangen, dass von Dämonen und anderen sonderbaren Kreaturen belagert wird. Nur die Londoner U-Bahn Stationen dienen als Safe-Zones. Der Rest Londons ist von den Dämonen besetzt und der Spieler muss ständig um sein Leben kämpfen. Hellgate London VR spielt wie schon erwähnt vor diesem Szenario, noch ganz am Anfang der Dämonen Invasion.

Das Spiel wird in der Unreal Engine 4 verwirklicht und zielt auf eine möglichst hohe Immersion durch die sehr gute Grafik ab.