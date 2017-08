Hellblade: Senua’s Sacrifice – Zu viele Tode führen zum Permadeath und löschen Spielstand

Nach einer Ewigkeit und mehreren Release-Verschiebungen ist es nun endlich so weit. Heut erschien das Action-Adventure Hellblade: Senua’s Sacrifice von den Entwicklern Ninja Theorie, die bereits großartige und außergewöhnliche Titel wie Heavenly Sword, Enslaved und DmC: Devil May Cry erschufen.

Mit Hellblade wagen die Entwickler ein neues, außergewöhnliches Abenteuer, welches ein interessantes und gewagtes Thema anspricht, nämlich Psychosen, Depressionen und Wahnvorstellungen. Denn unter diesen Psychosen leidet die Protagonisten, die keltische Kriegerin Senua, die aufbricht in ihre persönliche Hölle um die Seele ihres verstorbenen Geliebten zu retten. Wie sich nun herausstellt verfügt das Spiel über eine Art Permadeath-Funktion.

Der Permadeath tritt nicht beim ersten Ableben ein, sondern greift erst nach sehr vielen Tode. Sollte der Permadeath bei euch eintreten, wird der Spielstand gelöscht und ihr startet wieder am Anfang des Spiels. Grund dafür ist die dunkle Fäulnis, eine schwarze Masse, die sich am rechten Arm von Senua befindet. Mit jedem Tod den ihr kassiert, breitet sich die Fäulnis weiter aus und wenn sie den Kopf erreicht hat, werdet ihr einen endgültigen Tod erleiden. So könnt ihr feststellen wie weit ihr vom Permadeath noch entfernt seid und seid so auf eure Überlebenskünste angewiesen sowie gezwungen seid immer vorsichtig zu agieren.

Auch wenn dies vielleicht zur Höllen-Atmosphäre beiträgt, da der Spieler so ebenfalls etwas unter Druck gesetzt wird, kann es auch frustrierend sein. Auch wenn Hellblade keine allzu lange Spielzeit hat, ca. sechs bis acht Stunden, kann es nervig sein, wenn man plötzlich wieder komplett am Anfang steht. Zumal es laut einigen Reviews zufolge nicht immer ganz eindeutig ist, an bestimmten Stellen des Spiels, ob der Tod nun Story bedingt gewollt war oder es am Scheitern des Spielers lag. Auch Momente in denen sehr viele Gegner Senua attackieren werden erwähnt, denn hier steigert sich die Angst des Spielers nochmal mehr zu scheitern. Vermutlich ist dies genau von den Entwicklern gewollt, denn so können die Spieler realistisch selbst Angst empfinden und so spielt das Spielt nicht nur mit Senuas Psyche, sondern auch mit der des Spielers.