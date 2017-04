Hellblade: Senua’s Sacrifice – Soll AAA-Qualitäten haben

Wie Creative Director Tameem Antoniades, in einem Interview mit GameInformer erzählt, kann man von Hellblade: Senua’s Sacrifice durchaus AAA-Qualitäten erwarten. In dem Video-Interview bekommt ihr zudem Einblick in einige Gameplay-Szenen.

Anhand der Grafik und den aufwendigen Motion-Capturing kann man erkennen, dass der Titel AAA-Qualität bietet, allerdings ist das Spiel nur halb so groß. Tameem Antoniades beschreibt das Spiel als kreatives Risiko, wohl aufgrund der sehr speziellen Story. Die Entwicklungskosten bewegen sich irgendwo zwischen AAA-und Indie-Games, was allerdings keinen Nachtteil für Ninja Theory mitbringt. Im Gegenteil, so müssen sie nicht zwingend zwei oder drei Millionen Einheiten verkaufen um Gewinn zu machen. Es ist lediglich nötig eine Nische bei den Story-Adventures zu finden.

In Hellblade: Senua’s Sacrifice möchte man allen voran eine atmosphärische Reise erschaffen, so Tameem. Daher möchte man das Spiel nicht in bestimmte Blocks, wie Kampf oder Rätsel, unterteilen. Dennoch werdet ihr natürlich auf Abschnitte mit intensiven Kämpfen, aber auch auf ruhigere Passagen treffen.

Hellblade: Senua’s Sacrifice wird für PC und PS4 erscheinen. Ein konkretes Erscheinungsdatum bleibt Ninja Theory uns weiter schuldig.