Hellblade: Senua’s Sacrifice – Erscheinungsdatum und Preis bekannt

Ninja Theory hat endlich das konkrete Erscheinungsdatum und sogar den Preis von Hellblade: Senua’s Sacrifice bekannt gegeben. Via Twitter teilen sie mit, dass der Titel am 8. August 2017 für PS4 und PC erscheinen wird. Ab sofort könnt ihr euch den Titel für 29,99 Euro vorbestellen.

Bekannt ist Ninja Theory durch Titel wie Heavenly Sword, DmC: Devil May Cry oder auch Enslaved: Odyssey to the West. Bei Hellblade: Senua’s Sacrifice verfolgt ihr die Geschichte der keltischen Protagonistin Senua. Hier überraschen die Entwickler vor allen mit der Thematik, denn neben Mythologien, die eine Rolle spielen sollen, dreht sich die Handlung um Senuas Reise durch die Hölle. Bei dieser Hölle handelt es sich jedoch um die Manifestierung von Senuas Geisteskrankheit, denn sie leidet an Halluzination und Wahnvorstellungen sowie Depressionen und Angstzuständen. Als Spieler erlebt ihr also die Albträume der Protagonistn die sich als Realität zusammensetzen.

Oben drauf, neben der Bekanntgabe des Erscheinungsdatums und dem Preis, spendiert Ninja Theory auch einen neuen Trailer.