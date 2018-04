Hazelight Studios – Arbeitet an einem neuen Titel

Erst vergangenen Monat erschien das actionreiche Koop-Abenteuer A Way Out von Hazelight Studios, in Zusammenarbeit mit Publisher Electronic Arts für PC, PS4 und Xbox One. Die großartige Präsentation des Titels konnte auch uns begeistern.

Wie Josef Fares, Gründer von Hazelight Studios und kreativer Kopf hinter A Way Out und Brothers: A Tale of Two Sons, via Twitter nun mitteilte, arbeitet Hazelight bereits am nächsten Titel.

„Heute ist der offizielle Start des nächsten Spiels und ich bin unendlich aufgeregt! Ich liebe es Videospiele zu kreieren und ich kann es kaum abwarten, es euch zu zeigen.“ so Josef Fares auf Twitter.

Today is officially the start of the next game and I'm INCREDIBLY exited!!!!!! I love making videogames and can't wait to show it! — Josef Fares (@josef_fares) April 5, 2018

Leider gab er keinerlei näheren Details über den neuen Titel oder wann mit einer offiziellen Enthüllung und ersten Informationen zum Spiel zu rechnen sind. So bleibt leider nur geduldig abzuwarten, bis wir erfahren um was für ein Titel es sich genau handelt.