Halo Wars 2 – Sergeant Forge schon jetzt kostenlos verfügbar

Halo Wars 2 ist noch nicht draußen, doch im Microsoft Store könnt ihr euch schon jetzt den ersten kostenlosen Inhalt für das RTS sichern: Sergeant Forge.

Forge ist aus dem Vorgänger bekannt, in welchem er als knallharter Marine den Spieler durch die Kampagne begleitet hat. In Halo Wars 2 scheint er trotz seines Ablebens in Teil eins als Anführer verfügbar zu sein.

Ob dieser Inhalt nur für kurze Zeit im Store verfügbar ist oder dort noch eine Weile ergattert werden kann, ist nicht bekannt. Das Spiel erscheint am 21. Februar (für Ultimate Edition Besitzer am 17. Februar) für Windows 10 und Xbox One.