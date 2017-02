Halo Wars 2 – Launch Trailer veröffentlicht

An Bildgewalt mangelt es Halo Wars 2 offenbar nicht: Der Launch Trailer lässt das Fan Herz höher schlagen, hat er doch alles zu bieten, was Gamer seit Jahren an diesem Franchise lieben: Schlaue KIs, knallharte Marines, noch härtere Spartans und ODSTs, Brutes, Eliten und allerlei Kriegsgerät, das ordentlich mit dem Gegner den Boden aufwischen kann.

Die Geschichte, die Halo Wars 2 erzählt, handelt von der Crew des Raumschiffs Spirit of Fire. Sie müssen sich gegen eine neue Bedrohung stellen, um sich und den Rest der Menschheit zu schützen.

Das Spiel erscheint am 21. Februar für Xbox One und Windows 10.