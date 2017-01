Halo Wars 2 – Entwicklung abgeschlossen

Gute Nachrichten für Fans von gepflegten Strategie-Schlachten! Wie nun offiziell bekannt gegeben wurde, sind die Arbeiten an Halo Wars 2 fertig gestellt.

Das bedeutet, dass der Titel nun ins Presswerk wandert und vervielfältigt wird, damit ihr das Spiel pünktlich zum Release im kommenden Monat beim Händler eures Vertrauens erwerben könnt.

Erscheinen wird das Spiel am 21. Februar für Windows 10 und die Xbox One. Am kommenden Freitag wird es eine weitere Beta-Phase geben, in der der Blitz-Modus im Fokus steht.