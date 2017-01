Halo Wars 2 – Editionen und Season Pass

Der Release von Halo Wars 2 im Februar ist nicht mehr allzu lange hin, deshalb wird es nun auch langsam mal an der Zeit mehr über die verschiedenen Ausgaben sowie deren Inhalte zu erfahren. Wie wir bereits wissen, handelt es sich hierbei um einen PlayAnywhere-Titel, somit erhalten Käufer sowohl PC- als auch Xbox One-Version des Spiels.

Fans haben die Möglichkeit zwischen zwei Ausgaben zu wählen, denn neben der Standard Edition wird auch eine Ultimate Edition erwerblich sein. Die Ultimate Edition gibt euch nicht nur vier Tage früher Zugang zum Spiel, sondern beinhaltet den Season Pass und eine überarbeitete Version des Vorgängers in Form einer Definitive Edition. Der Season Pass selbst beinhaltet folgende Extras:

Weitere Anführer

Zusätzliche Einheiten im Multiplayer

Zusätzliche Blitz-Karten

Weitere Kampagnenmissionen

Halo Wars 2 wird für PC und Xbox One erscheinen, die Standard Edition am 21.02.2017 und die Ultimate Edition folglich bereits am 17.02.2017.