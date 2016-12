Halo Wars 2 – Die Geschichte von Atriox

Von Halo Wars 2 haben wir schon eine Weile nichts mehr gehört, doch gestern Nach meldete sich das Spiel während der Verleihung der Game Awards wieder zurück.

Der Trailer erzählt, was es mit dem neuen Gegner der Menschen auf sich hat: Der Brute Atriox, der zunächst vom Covenant versklavt wurde, dann jedoch erfolgreich gegen sie rebellierte. Nun führt er die Söldnerarmee „The Banished“ an und macht der UNCS das Leben schwer.

Zudem kündigt der Trailer noch eine Kleinigkeit an: Wer die digitale Version von Halo Wars 2: Ultimate vorbestellt, bekommt früheren Zugang zu Halo Wars: Definitive Edition. Das ganze fängt bereits am 20. Dezember an. Klingt also nach einer Beschäftigung für die Feiertage?