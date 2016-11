Halo – Steht eine Enthüllung bevor?

Ein neuer Teaser auf YouTube erinnert uns an den baldigen 15. Geburtstag des Halo Franchises. Laut dem Video dürfen wir uns auf einen Livestream am 15. November um 03:43 PM freuen, was bei uns der Uhrzeit 16:43 entspricht. 03:43 ist natürlich nicht zufällig gewählt, sondern deutet ganz direkt auf 343 Industries. Entsprechend brodelt aktuell die Gerüchteküche, was den bevorstehenden Stream angeht. Manche hoffen auf eine womögliche Ankündigung einer Anniversary Edition von Halo 3. Wir müssen wohl abwarten, aber eventuell hilft euch das entsprechende Video weiter: