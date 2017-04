Halo 6 – Wird mehr Master Chief bieten

Zum Release von Halo 5: Guardians waren viele Spieler enttäuscht von einem bestimmten Aspekt der Handlung, der in Halo 6 besser gemacht werden soll. In einem Interview sprach Franchise-Manager Frank O’Connor über die Fehler in der Handlung.

Im Fokus des exklusiven Xbox-Franchises steht der Master Chief, eine ikonische Spielfigur der Gaming-Landschaft. Leider kam genau der beliebte Spartan 117 nicht genug zur Geltung in dem aktuellsten Eintrag des Franchises. Laut O’Connor hat 343 Industries realisiert, dass es eine fehlerhafte Entscheidung war, die Handlung hauptsächlich auf Spartan Locke zu fokussieren. Im Interview wird ebenfalls versprochen, dass das Community-Feedback zu Herzen genommen wurde. In Halo 6 wird sich intensiver mit dem Chief beschäftigt und es soll eine bessere Spielwelt geboten werden.

Obwohl es ein bekannter Fakt ist, dass Halo 6 erscheinen wird, mangelt es derzeit an allerlei konkreten Infos wie zum Beispiel einem Releasetermin. Mit etwas Glück verrät Microsoft aber mehr über sein Steckenpferd während der kommenden E3.