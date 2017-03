Halo 5: Guardians – World Cup 2017 Finale

Nach umfangreichen Qualifikationen und Auswahlverfahren stehen die besten zwölf Teams in den Startlöchtern für das große Finale des World Cup 2017 in Halo 5: Guardians. Ein Preisgeld von 150000 Dollar winkt dabei den glücklichen Gewinnern. Das Event selbst wird per Twitch an die Öffentlichkeit gestreamed, wer also Interesse hat den Ablauf live zu verfolgen, kann dies hier tun.

Das Turnier findet dieses Wochenende statt, die erste Übertragung beginnt am Freitag und die letzte am Sonntag jeweils um 13 Uhr europäischer Zeit. Folgende Teams nehmen teil:

Crowd Pleasers

FAB Games

London Conspiracy

Luminosity

OpTic Gaming

SoaR Gaming

Splyce

Str8 Rippin

Supremacy

Team EnVyUs

Team Immunity

Team Liquid

Halo 5: Guardians ist exklusiv erhältlich für die Xbox One. Preisgelder und Turniere werden hauptsächlich durch die Mikrotransaktionen des Spiels finanziert.