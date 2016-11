Halo – 15 Jahre an Erinnerungen

Vor kurzem durften wir den 15. Geburtstag von Halo feiern. Das liebste Franchise der meisten Xbox-Besitzer, Revolutionär der Konsolenshooter und eines der Kaufgründe schlechthin für die Xbox, feierte sein Debut am 15.11.2001. Als langjähriger Zocker ist es jetzt Zeit sich alt zu fühlen. Mit mehreren Spin-Offs, Comics, Büchern, Serien und allerlei weiteren Content ist das Universum um den Master Chief stetig gewachsen.

15 Jahre an Content bauen eines der besten Sci-Fi-Welten im Gaming-Bereich auf mit einer Handlung, die sich über Jahre und Planeten zieht. Dementsprechend viele denkwürdige Momente erlebten wir mit den Spielen, den ikonischen Charakteren und den Ringplaneten. Über eben diese Momente sprechen nun 343 Industries im neuesten Video anlässlich des 15. Geburstags. Bei diesen nostalgischen Erinnerungen will man doch gleich wieder nochmal den Controller in die Hand nehmen und die Allianz bekämpfen.