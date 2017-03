Guardians of the Galaxy: The Telltale Series – Erste Screenshots veröffentlicht

Hooked on a Feeling! Erste Screenshots zu Guardians of the Galaxy: The Telltale Series machen sowohl Lust auf das Spiel als auch auf den neuen Film aus dem Marvel-Universum. Viel ist über die Handlung noch nicht bekannt, aber Telltale hat eine Geschichte in ihren Grundzügen bereits angedeutet: Inmitten einer Schlacht entdecken die Helden ein Artefakt, das jeder aus seinen ganz eigenen Gründen haben will. Die Geschichte, die vom Spiel erzählt wird, unterscheidet sich also von den Filmen.

Außerdem wurden die englischen Synchronsprecher bekanntgegeben: Scott Porter (Friday Night Lights, The Walking Dead: The Telltale Series) als Star-Lord, Emily O’Brien (Schatten der Leidenschaft, Mittelerde: Mordors Schatten) als Gamora, Nolan North (Uncharted-Reihe, Pretty Little Liars) als Rocket, Brandon Paul Eells (Watch Dogs) als Drax, und Adam Harrington (The Wolf Among Us, League of Legends) als Groot.

Die erste von vier Episoden soll noch in diesem Frühjahr erscheinen.