Guardians of the Galaxy: The Telltale Series – Erscheinungstermin von Episode 2

Die zweite Episode von Marvel’s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series hat einen Erscheinungstermin bekommen. Diesen verkündete Telltale Games höchstpersönlich auf der offiziellen Webseite.

Auch den Namen von Episode 2 wurde verraten, der Under Pressure lauten wird. Demnach erscheint Episode 2 schon am 6. Juni 2017 für PS4, Xbox One, PC, iOS und Android. Auch ein paar Details zur neuen Episode wurden verraten. So scheint es als können die Guardians ihrer Vergangenheit nicht entkommen. Doch wenn sie herausfinden, wie sich die unermessliche Kraft des mysteriösen, neuen Reliktes kontrollieren lässt, müssen sie vielleicht gar nicht mehr entfliehen. Dubiose alte Freunde und unfreiwillige, neue Verbündete werden ihnen dabei helfen.

Falls ihr Episode 1 nicht kennt, aber nun mit dem Gedanken spielt, euch den Titel doch einmal näher anzusehen, dann könnte vielleicht unsere Review zu Episode 1 euch dabei behilflich sein.