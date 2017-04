GTA V – Spieler erhalten Halbe Million In-Game Cash

Es gibt Grund zur Freude. Wegen eines Steuernachlasses erhalten alle Spieler in GTA V $425.000 In-Game Cash. Ihr müsst euch dazu lediglich bis zum 30. April in den Online Modus einloggen. Anschließend sollte die Summe im Verlauf des Monats Mai irgendwann auf eurem Konto der Maze Bank sein. Natürlich ist dies ein Grund zur Freude, denn so viel Geld nach einem Steuernachlass erhält man nicht alle Tage.

Solltet ihr jedoch nach einem anderen Grund suchen, dass ihr euch einloggen solltet, dann solltet ihr euch den Tiny Racers Trailer einmal anschauen. Darin verspricht GTA V Spielspaß in ganz kleinen Maßstab. Das Tiny Racers Update ist seit dem 25. April live.