GTA Online – Franchise GTA soll ruhen

GTA Online, der offizielle Multiplayer von GTA V, war laut Take-Two niemals so groß geplant, wie es nun der Fall ist. Laut dem Publisher von Rockstars Meisterwerk sei es an der Zeit, das Franchise Grand Theft Auto ein wenig ruhen zu lassen.

Erst einen Monat nach Erscheinen von GTA V ging auch endlich die Multiplayer-Funktion online. Während man anfangs noch mit vielen Problemen kämpfen musste, ist GTA Online inzwischen so beliebt, dass es sogar Vermutungen seitens der Community gab, dass deshalb potenzielle Erweiterungen zu GTA V vernachlässigt wurden. Take-Two CEO Strauss Zelnick gab gegenüber GameSpot bekannt:

“We do expect GTA Online’s results to moderate because October will be three years since we released it. Not only was it not our intention that GTA Online was permanent, but it’s important that it not be permanent. We have to rest the franchise at some point.”