GreedFall – Reveal Teaser

Im letzten Jahr konnte sich Spiders bereits durch zwei sehr ambitionierte RPG-Projekte einen Namen machen. Das Team hinter The Technomancer und Bound by Flame arbeitet nun schon am nächsten Titel, welcher auf dem Namen GreedFall hören wird.

GreedFall wird euch allem Anschein in eine düstere Spielwelt versetzen. Das Setting wird im 17. Jahrhundert liegen und sich sehr von der Kunst der Barockzeit inspirieren lassen, allerdings werden in der Spielwelt auch magische Kräfte und übernatürliche Elemente existieren. Wie auch die beiden vorherigen Projekte von Spiders wird auch dieses RPG einen starken Fokus auf das Kampfsystem legen. Interessanterweise soll man hiering aber auch die Möglichkeit haben, Konflikte diplomatisch zu lösen als direkt zu den Waffen zu greifen. Wir sind auf den weiteren Verlauf des Projektes gespannt. Ein Releasedatum ist zwar noch nicht bekannt, aber Greedfall wird für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.