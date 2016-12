Gravity Rush 2 – Demo erscheint morgen

Überraschungs-Release: Wie Sony bekannt gegeben hat, wird die Demo zu Gravity Rush 2 zeitnah im PlayStation Network erscheinen.

Zeitnah bedeutet in diesem Zusammenhang: Bereits am morgigen Tag. So wird die Demo zwei Möglichkeiten zum Spielen geben. Einmal wird es einen Modus für Veteranen geben und einen für Anfänger, die bisher noch nicht mit Kat in Berührung gekommen sind.

Außerdem wird es mit Gravity Daze Overture ab dem 26. Dezember einen Anime auf dem offiziellen YouTube-Kanal geben, der die Storylücke zwischen Teil eins und zwei schließt.

Das Spiel wird bereits am 17. Januar offiziell für die PlayStation 4 erscheinen.