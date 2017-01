Grand Theft Auto 5 – Neue Screenshots der OpenIV Mod

Modifikationen gehören zu Grand Theft Auto Spielen auf dem PC wie Hopfen zu Bier, der Deckel auf den Topf, oder Kinect zur Xbox One . Auch der aktuellste Teil der Reihe stellt hier keine Ausnahme dar. Das OpenIV Team hat gestern neue Screenshots zur Alpha-Version der Grand Theft Auto 5 Modifikation OpenIV veröffentlicht.

Das Ziel der OpenIV Mod ist es, den aus GTA 4 bekannten Schauplatz Liberty City in die Welt von GTA 5 einzubauen. Erreichbar sein soll die Stadt per Flugzeug, da sich diese irgendwo mitten im Ozean befinden wird.

Auf den Screenshots kann man gut erkennen, dass die Entwicklung schon recht weit ist. Die Stadt ist ins Spiel integriert, sie ist befahrbar und sogar Franklin kann darin bereits herumlaufen.

Einen Haken hat die Mod allerdings. Man wird Liberty City nicht einfach downloaden können. Aus rechtlichen Gründen stellen die Entwickler nur ein Konvertierungs-Programm bereit, um die Stadt aus Grand Theft Auto 4 heraus als DLC in den fünften Teil importieren zu können. Man muss sich also im Besitz einer Kopie von Teil 4 befinden. Außerdem wird man mit der Mod nicht online spielen können, da Rockstar allgemein Modifikationen an GTA Online verbietet.

Gerüchten zufolge plante Rockstar, Liberty City in Form eines DLCs für Grand Theft Auto 5 zu veröffentlichen, stampfte dies allerdings zugunsten von Zusatzinhalten für GTA Online wieder ein. Die erste Version der OpenIV Modifikation, beziehungsweise des Konvertierungsprogramms, soll irgendwann zwischen März und Mai 2017 veröffentlicht werden.