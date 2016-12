Gigantic – The Margrave im Hero Spotlight

Gigantic öffnet sich immer mehr Spielern: Bereits am 8. Dezember soll eine offene Beta starten. Grund genug, den Interessierten das Game schon im Voraus etwas näher zu bringen.

Dafür stellen Perfect World und Motiga nach und nach die Helden vor, mit denen ihr euch in den Kampf stürzen könnt. Das neueste Spotlight handelt von The Margrave, ein muskelbepackter Kämpfer, der die Rolle als Tank einnimmt und somit mitten im Getümmel am Besten aufgehoben ist.

Schaut ruhig beim offiziellen Channel zu Gigantic rein, um auch die älteren Spotlights anschauen zu können.

Schon auf der gamescom konnten wir einen Blick auf das neue MOBA werfen und uns ausführlich mit den Entwicklern über das Spiel unterhalten. Die Eindrücke hierzu findet ihr hier.