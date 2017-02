Ghost Recon: Wildlands – Zweiter Teaser zum Live-Action-Kurzfilm

Soeben durften wir im Rahmen der Beta unsere ersten Eindrücke zu Ghost Recon: Wildlands bilden. Was das Team für Impressionen hat, findet ihr übrigens hier. Während man sich langsam auf den endgültigen Release vorbereitet, sofern einen die Beta überzeugt hat, will Ubisoft uns natürlich so gut wie möglich auf das Spiel einstimmen.

Wie bereits berichtet wird dementsprechend ein Kurzfilm über die Machenschaften des Kartells veröffentlicht. Dieser soll als kleiner Prolog dienen und den Einstieg in die Spielwelt erleichtern. Zu diesem Kurzfilm gibt es nun einen neuen Teaser, der uns zeigt, zu was das Santa Blanca Kartell in der Lage ist. Den Teaser findet ihr unten angefügt, der Kurzfilm selbst wird zuerst auf Steam und anschließend auch auf Amazon zu sehen sein.

Ghost Recon: Wildlands erscheint am 07.03.2017 für PC, PS4 und Xbox One.