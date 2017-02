Ghost Recon: Wildlands – Ubisoft reagiert auf Kritik

Die geschlossene Beta von Ghost Recon: Wildlands ist zu Ende und die Fans, so auch wir, haben sich ihre Meinungen gebildet. Diese sind nicht besonders gut ausgefallen. Miserable Fahrphysik, schlechte KI, zu einfacher Schwierigkeitsgrad. Das sind nur die meist genannten Problemzonen, die das Spiel offenbar noch zu haben scheint. Das Spiel sei einfach noch nicht reif für einen Release, so die Spieler. Vor allem auf Reddit haben die Spieler sich ausladend über den Zustand des Spiels ausgelassen. Ubisofts Community Managerin Carrie Bland hat aber bereits darauf reagiert und beteuert, dass die Beta nicht dem Endprodukt entsprechen würde und das Feedback der Spieler in die Fertigstellung mit einfließt.

In den kommenden Wochen sollen noch weiter Informationen zum Spiel veröffentlicht werden und damit auch die meisten Kritikpunkte thematisieren. Außerdem wird es mindestens noch einen weiteren Beta-Test geben, bevor das Spiel erscheinen wird. Man will das Spiel bis dahin anhand des Feedbacks der Spieler aufpolieren. Ghost Recon: Wildlands soll aktuell am 7. März erscheinen. Es bleibt abzuwarten, ob sich der Termin nicht doch noch verschiebt.