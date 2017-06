Ghost Recon: Wildlands – Tier 1 Mode

Die Ghosts werden heute wieder eine Stufe besser. Ubisoft veröffentlicht heute ein weiteres Update für den Shooter Ghost Recon: Wildlands, der unter anderem den Tier 1 Mode einführen wird. Mit einer Größe von über 8 GB dürfen wir uns auf einiges an Änderungen einstellen.

Aktuell laufen noch die Serverarbeiten, die etwa drei Stunden beanspruchen sollen. Im Anschluss daran wird das Update zur Verfügung gestellt. Nach Angaben des Konzern dauern diese bis etwa 12 Uhr mittag an, in diesem Zeitraum ist also auch nur der Singleplayer spielbar. Der Tier 1 Mode erhöht die Levelgrenze, stärkt Feinde und deren Schwierigkeitsstufe und führt neue Belohnungen ein. Eine konkrete Liste aller Anpassungen sollte noch veröffentlicht werden, allerdings wird es sich hierbei um die übliche Beseitigung von Bugs und Balancing-Anpassungen handeln.

Ghost Recon: Wildlands ist für PC, PS4 und Xbox One verfügbar.