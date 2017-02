Ghost Recon: Wildlands – Systemanforderungen

Auch wenn die Beta erste Hinweise auf die Anforderungen geben konnte, gab es bisher keine offiziellen Systemanforderungn seitens Ubisoft an Ghost Recon: Wildlands. Ob eine Aufrüstung nötig ist, werdet ihr vielleicht schon bei der Beta festgestellt haben. Wie gewöhnlich treten aber nach solchen Testphasen noch einige Optimierungen in Kraft, deshalb gibt es nun die vollständige Liste. Trotz der offenen Welt und einer recht soliden Grafik sollte ein mittelständischer PC mehr als in der Lage dazu sein, Ghost Recon: Wildlands mit optimalen Einstellungen zu genießen.

Minimale Anforderungen:

CPU: Intel Core i5-2400S @ 3.3 GHz oder AMD FX-4320 @ 4 GHz

AMD FX-4320 @ 4 GHz Grafikkarte: GeForce GTX 660 @ 2 GB

RAM: 6 GB

Betriebssystem (je 64-bit): Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10

Festplattenspeicher: 50 GB

Empfohlen:

CPU: Intel Core i7-3770 @ 3.5 GHz oder AMD Fx-8350 @ 4 GHz

AMD Fx-8350 @ 4 GHz Grafikkarte: GeForce GTX 1060 oder GeForce GTX 970 @ 4 GB

RAM: 8 GB

Betriebssystem (je 64-bit): Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10

Festplattenspeicher: 50 GB

Ghost Recon: Wildlands erscheint am 07.03.2017 für PC, PS4 und Xbox One.