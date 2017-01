Ghost Recon: Wildlands – Singleplayer ausführlich im Video

So langsam können wir uns ein immer deutlicheres Bild von Ghost Recon: Wildlands zeichnen. Live-Action-Serie, Promomaterial und allerlei Gamplay-Videos zeigen uns Stück für Stück mehr von dem Kampf in Bolivien. Setting und Kämpfe versprechen durchaus interessant zu werden und der Kampf gegen das Santa Blanca Kartell wird sich sicherlicher nicht als einfach gestalten. Ein neues Video zeigt uns nun ganz ausführlich die Singleplayer-Erfahrung und weitere Features des Spiels. Ob alleine oder mit Freunden, man ist hier als Vierergespann unterwegs. Dank den KI-Partnern und verschiedenen Befehlen soll man alleine jedoch genauso in der Lage sein Santa Blanca die Stirn zu bieten, wie mit Freunden. Außerdem ist im Video dank Karte ein Überblick über die offene Welt geboten.

Ghost Recon: Wildlands wird am 07.03.2017 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.