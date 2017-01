Ghost Recon: Wildlands – Live Action Trailer

Wir haben noch ein wenig Zeit totzuschlagen, bis Ghost Recon: Wildlands erscheint. Gut, dass die Entwickler uns bis zum Release nicht auf dem Trockenen sitzen lassen und fleißig Marketing Material raushauen. Dementsprechend hat Ubisoft einen neuen Live Action Trailer veröffentlicht, in dem wir es mit einem ganz besonderen Hauptcharakter zu tun bekommen. Vielleicht haben wir hier den Anfang einer großen Schauspiel-Karriere erlebt. Den Nebendarstellern im Trailer ergeht es allerdings nicht so gut. Diese bekommen das Können der Ghosts aus erster Hand zu spüren. Bis wir dann aber selber die Aktionen der Ghosts bestimmen können, müssen wir uns noch ein wenig gedulden. Ghost Recon: Wildlands wird am 7. März 2017 erscheinen.