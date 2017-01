Ghost Recon: Wildlands – Kurzfilm angekündigt

Ubisoft ist allem Anschein nach mehr als nur überzeugt von der Qualität der beliebten Ghosts. Die Marketingmaschine für Ghost Recon: Wildlands läuft auch Hochtouren, was uns anhand der zahlreichen Trailer, Infos und Events bereits deutlich gemacht wurde. Allerdings wird das nun wieder von der neuesten PR-Aktion in den Schatten gestellt.

In Zusammenarbeit mit Amazon veröffentlicht Ubisoft einen Kurzfilm, welcher zunächst am 16.02.2017 auf dem Twitch-Channel von Ubisoft zu sehen sein wird. Der 30-minütige Film wird anschließend auf Amazon Prime erhältlich sein. In „War Within the Cartel“ handelt es sich um das Santa Blanca-Drogenkartell, mit dem wir uns im Laufe des Spiels werden anlegen dürfen. Die Geschehnisse des Kurzfilms werden direkt in das Spiel übergehen, somit ist der Film als eine Art optionales Intro zu sehen.

Einen entsprechenden Trailer kriegen wir natürlich direkt mit auf den Weg. Ghost Recon: Wildlands erscheint am 07.03.2017 für PC, PS4 und Xbox One.