Ghost Recon: Wildlands – Inhalte der Beta

Heute erfolgt der Startschuss für die Closed Beta von Ghost Recon: Wildlands. Wer sich auf der Website registriert hat, der hat mit etwas Glück seinen Key erhalten und kann nun endlich einen ersten Blick auf das Spiel werfen. Auf folgende Inhalte dürfen sich die glücklichen Key-Besitzer freuen:

Die komplette Region Itacua ist für die Beta freigeschaltet. Nicht nur der Kartenbereich sondern auch alle Haupt- und Nebenmissionen des Gebiets. Itacua fällt sehr groß aus, das fertige Spiel wird aber insgesamt 21 solcher Regionen besitzen. Ghost Recon: Wildlands bietet damit also eine sehr massive Open-World. Alle Aufgaben in der Region sind sowohl Solo als auch im Coop spielbar. Außerdem ist der Gunsmith ebenfalls vollständig verfügbar in der Beta. Hier kann man die zahlreichen Individualisierungsmöglichkeiten der Waffen in aller Ruhe austesten.

Reiche Testbasis also, um sich eine Meinung vor dem finalen Release zu bilden. Ghost Recon: Wildlands wird ab dem 07.03.2017 für PC, PS4 und Xbox One erhältlich sein.