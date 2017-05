Ghost Recon: Wildlands – Fallen Ghosts DLC

Ubisoft gibt nun die Details für die zweite große Erweiterung von Ghost Recon: Wildlands bekannt. Der DLC Fallen Ghosts fasst die Ereignisse direkt im Anschluss an die Haupthandlung auf und setzt diese fort. Mit dem Zerfall des Santa Blanca Kartell startet ein Bürgerkrieg und die Los Extranjeros etablieren sich als neuer Feind am Horizont. In diesem Tumult dürfen wir erneut nach Bolivien.

Neue Feindestypen jagen dabei kompromisslos nach den Ghosts. Vier Klassen werden also mit der neuesten Erweiterung eingeführt:

Gepanzerte Einheiten: Starke Panzerung, extrem tödlich auf kurze Distanzen.

Elite Sniper: Der Name hier ist Programm

Störer: Senden Störsignale aus und blockieren somit jegliches elektronisches Equipment

Covert Ops: Mit einem Tarnungsprototypen sind diese Einheiten beinahe unsichtbar und extremst tödliche Jäger.

Insgesamt 15 neue Kampagnenmissionen bringt Fallen Ghosts und vier neue Bosse. Die Erweiterung lässt euch als ein Level 30 Charakter beginnen, der bereits alle Hauptskills zur Verfügung hat, erhöht aber die Levelgrenze auf 35 und führt neun weitere Fähigkeiten ein. Zusätzlich erhalten wir sechs neue Waffen, darunter eine Armbrust. Die Erweiterung für Ghost Recon: Wildlands wird ab dem 30.05.2017 den Besitzern eines Season Pass freigegeben, reguläre Spieler müssen eine Woche länger warten. Einige Bilder zur neuen Erweiterung gibt es ebenfalls: