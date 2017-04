Ghost Recon Wildlands – Die Inhalte und Release des neuen DLCs Narco Road

Für Ghsot Recon Wildlands erscheint am 18. April für Besitzer eines Season Passes und ab 25. April für alle anderen der erste DLC namens Narco Road.

Der DLC führt einen neuen Gegner ein: El Invisible, Anführer eines Schmugglerrings. Statt alles umzubringen, was bei drei nicht aus dem Weg springt, müssen die Ghosts den Schmugglerring infiltrieren und das vertrauen der drei Bosse gewinnen, die El Invisible direkt unterstehen. Dafür stellt Ubisoft über 15 Kampagnenmissionen sowie vier neue Arten an Nebenmissionen zur Verfügung. Das abschließen der Missionen bringt dem Spieler Ruhm und Follower (Watch Dogs 2 anyone?).

Darüber hinaus gibt es thematisch passend vier neue Outfits, neun Waffen und vier neue Fahrzeugarten.

Eine Aktualisierung, die am 12. April für Konsole und am 14. April für PC erscheinen soll, führt zudem wöchentliche Herausforderungen ein. Diese können alleine, im Koop oder von der gesamten Community gelöst werden.