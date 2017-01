Ghost Recon: Wildlands – Beta Anfang Februar, neuer Open World Trailer

Der März beginnt für Open-World-Fans mit einer Reise in das kriminelle Bolivien, wenn wir als einer von vier Ghosts in Ghost Recon: Wildlands das Land von einem Drogenkartell befreien. Unser Übersichtsartikel klärt Details zum Spiel, Ubisoft selbst zeigt uns nun erstmals die offene Welt und kündigt einen Termin der Closed Beta an.

Von der Demokratie zur Unterdrückung geht es meist ganz schnell. In Ghost Recon: Wildlands erledigen das statt machthungrige Politiker einfach geldhungrige Drogenbosse des Santa Blanca Kartells. Es liegt an uns der Unterdrückung ein Ende zu setzen. Am 3. Februar dürfen wir dies nun auch in einer weiteren Closed Beta, für welche ihr euch noch immer anmelden könnt.

Ghost Recon: Wildlands erscheint bereits am 7. März 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One. Die Beta könnte also eure letzte Chance sein, das Spiel vor Release zu beschnuppern.