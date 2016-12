Gewinnspiel – Wir fliegen euch mit Meridian: Squad 22 ins Early Access

Vor kurzem haben wir uns das Strategiespiel Meridian Squad: 22 angeschaut. Aktuell kann es via Early Access gespielt werden und wir stellten fest: Das Spiel kann was! Vor allem Freunde des klassischen RTS-Genres dürften mit dem Spiel eine Weile Spaß haben. Falls auch ihr Lust habt, euch nach Meridian zu begeben, hat gameplane.de womöglich ein Flugticket für euch:

Was könnt ihr gewinnen?

Unter allen Teilnehmern verlosen wir zusammen mit Headup Games jeweils einen Key für die Early Access-Version von Meridian: Squad 22. Das Gewinnspiel läuft vom 24. Juni bis zum 01. Juli 2016. Insgesamt haben 5 Teilnehmer die Chance zu den glücklichen Gewinnern zu gehören.

Was müsst ihr dafür tun?

In Meridian: Squad 22 geht es um eine Kolonie der Menschen auf dem gleichnamigen Planeten. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr uns unter diesem Artikel nur schreiben, was ihr bei einer Reise nach Meridian unbedingt dabeihaben wollt. Egal ob ein Glücksbringer, das Haustier oder die Oma, wir wollen es wissen! Die 5 glücklichen Gewinner werden von der Redaktion von Hand ausgewählt. Wir sind gespannt auf eure Kommentare.

Teilnahmebedingungen

Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland, Österreich, Liechtenstein und der Schweiz. Angestellte von gameplane.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnehmer des Gewinnspiels ist diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von gameplane.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Natürlich benötigen wir bei jedem Teilnehmer eine gültige E-Mail-Adresse, damit wir euch nach Abschluss des Gewinnspiels kontaktieren und euch euren Key auf diesem Wege senden können.

Datenschutzbestimmungen

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden.

Das Gewinnspiel endet am Freitag, den 01. Juli um 20:00 Uhr. Der Gewinner wird von der Redaktion anhand einer korrekten und besten Antwort ausgesucht. Die Gewinner werden per Email benachrichtigt und haben 24 Stunden Zeit, auf unsere Anfrage zu antworten. Andernfalls wird der Preis an einen neu ausgelosten Teilnehmer verlost.