Gewinnspiel – Mit dem OMSI nach Mallorca

Bereits seit 2013 düsen Simulationsfreunde mit dem OMSI 2, dem Omnibussimulator, durch allerlei Gegenden und befördern einen Fahrgast nach dem anderen. Während man im Hauptspiel noch durch Spandau düste, befördert uns das neueste Addon ins sonnige Mallorca. Ihr wollt auch? Dann aufgepasst.

Was könnt ihr gewinnen?

Unter allen Teilnehmern verlosen wir zusammen mit Marchsreiter Communications drei Retail-Versionen des Omnibussimulators 2, kurz OMSI 2, und zusätzlich jeweils das neueste Addon Mallorca. Das Gewinnspiel läuft vom 4. März bis zum 12. März 2017. Insgesamt haben vier Teilnehmer die Chance eines der drei Doppelpacks zu gewinnen.

Der Omnibussimulator erobert das 17. Bundesland! Mit dem OMSI 2 Add-on Mallorca erlebt der Spieler die beliebte Urlaubsregion der spanischen Insel entlang der Platja de Palma-Städte Palma, Can Pastilla, El Molinar und S’Arenal. Drei Stadtbus-, eine Expressbus- und 33 Sonderlinien führen durch nahezu komplett befahrbare Städte, die mit mehr als 1.000 Objekten und Gebäuden umfangreich ausgestattet wurden. Auch die östlich an der Bucht verlaufende Autobahn MA-19 ist in diesem Add-on enthalten.

Was müsst ihr dafür tun?

In OMSI 2: Mallorca dürft ihr erstmals das so genannte 17. Bundesland, Mallorca, befahren. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr unter diesem Artikel kommentieren, warum ihr ausgerechnet nach Mallorca wollt.

Die drei glücklichen Gewinner werden von der Redaktion ausgewählt. Wir sind gespannt auf eure Kommentare.

Teilnahmebedingungen

Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland, Österreich, Liechtenstein und der Schweiz. Mitarbeiter von Gameplane.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnehmer des Gewinnspiels ist diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von Gameplane.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Natürlich benötigen wir bei jedem Teilnehmer eine gültige E-Mail-Adresse, damit wir euch nach Abschluss des Gewinnspiels kontaktieren können, um eure Adresse zu erfragen, an die der Gewinn gehen soll.

Datenschutzbestimmungen

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden.

Das Gewinnspiel endet am Sonntag, den 12. März um 15:00 Uhr. Der Gewinner wird von der Redaktion anhand einer korrekten und besten Antwort ausgesucht. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt und haben 24 Stunden Zeit, auf unsere Anfrage zu antworten. Andernfalls wird der Preis an einen neu ausgelosten Teilnehmer vergeben.

Das gesamte Team von Gameplane.de wünscht euch viel Glück bei unserem aktuellen Gewinnspiel.