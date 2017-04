Get Even – Weitere Eindrücke im neuen Video

Get Even wird ein etwas anderes Spiel von Bandai Namco. Gerade weil so wenig bekannt ist über die mysteriöse Handlung rund um ein verschwundenes Mädchen. Auch wenn das Spiel schon in wenigen Wochen erscheint, halten sich Materialien zurück. Diese Verschwiegenheit deutet auf eine besondere Singleplayer-Erfahrung hin. Allerdings müssen wir wohl nicht gänzlich auf Eindrücke des Shooters verzichten. Ein neues Video präsentiert uns nämlich einige Bilder, wenn diese auch nicht allzu viel verraten.

Wenn ihr aus den Bildern auch nicht schlau werdet, sondern euch nur noch mehr Fragen stellt, dann geht es euch so wie uns. Allerdings scheint die Atmosphäre einen höhen Stellenwert im fertigen Spiel zu haben. Wir können die Befriedigung unser Neugier kaum mehr abwarten, müssen uns allerdings noch bis zum 26.05.2017 gedulden, wenn Get Even für PC, PS4 und Xbox One erscheint.